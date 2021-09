Corte dei Conti: Francesco Saverio Marini, nominato nuovo vicepresidente del Consiglio

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nel corso dell’ultima adunanza presieduta dal presidente della Corte dei conti Guido Carlino, ha deliberato la nomina a nuovo vicepresidente del Consiglio del prof. avv. Francesco Saverio Marini.

Il prof. Marini, che subentra nell’incarico al prof. avv. Luigi Balestra, è componente laico dell’organo di autogoverno della magistratura contabile, eletto dalla Camera dei deputati nel 2018.

