Corte Conti ok esercizio finanziario 2019 dell’AdSP mare di Sardegna ma occorre ottimizzare risorse

(FERPRESS) – Roma, 10 mAR – L’esercizio finanziario 2019 dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (AdSP), si è chiuso con un avanzo finanziario di 12.045.375 euro. I residui attivi e passivi dell’esercizio ammontano rispettivamente a 12,4 milioni, di cui l’85 % di parte corrente, e a 20,7 milioni, di cui il 78 % in conto capitale. L’avanzo economico ammonta nel 2019 a 26,5 milioni, determinando un incremento del patrimonio netto che raggiunge i 365,5 milioni.

