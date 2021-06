Corrente: dal 28 giugno il car sharing a flusso libero 100% elettrico del Gruppo Tper arriva a Rimini

(FERPRESS) – Bologna, 24 GIU – E’ arrivata l’estate e Corrente il 28 giugno sbarca a Rimini. Si allarga ancora l’area di attività di Corrente, il car sharing elettrico a flusso libero del Gruppo TPER (tramite il Consorzio Omnibus con i partner Saca e Cosepuri). Dopo Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno anche il comune di Rimini col suo prezioso litorale diventa zona di prelievo e rilascio per le Renault Zoe 100% elettrico che si prenotano e guidano semplicemente scaricando una app.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

