Coronavirus: in UK Dipartimento dei Trasporti supporta gli operatori ferroviari per garantire che ferrovie restino aperte per lavoratori chiave

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – “In questi tempi incerti, la ferrovia ha un ruolo vitale da svolgere nel garantire che i lavoratori chiave della Gran Bretagna possano viaggiare e le forniture vitali siano mantenute in movimento. Il mio obiettivo assoluto è garantire che i servizi continuino in modo che i collegamenti fondamentali per affrontare questa crisi possano esser garantiti, quindi oggi (23 marzo 2020), per garantire che le nostre ferrovie rimangano aperte, stiamo fornendo agli operatori ferroviari in franchising l’opportunità di passare temporaneamente agli accordi sulle misure di emergenza”.

Lo riferisce una nota del Dipartimento dei trasporti del governo inglese.

“Tali accordi – si legge ancora – sospenderanno i normali meccanismi finanziari degli accordi di franchising, trasferendo al governo tutti i ricavi e i rischi relativi ai costi. Le società che stipulano questi accordi vedranno una sospensione temporanea dei meccanismi finanziari del loro contratto di franchising esistente per un periodo iniziale di 6 mesi, con opzioni per un’ulteriore estensione o cancellazione anticipata come concordato.

L’offerta odierna garantirà una maggiore flessibilità agli operatori ferroviari e al governo e farà in modo che la ferrovia possa continuare a reagire rapidamente alle mutevoli circostanze e fare la sua parte nel servire l’interesse nazionale. Garantirà che i servizi vitali continuino a funzionare per i lavoratori chiave che mantengono in funzione la nazione e che saremo in grado di ripristinare rapidamente un servizio normale quando la situazione migliora.

A lungo termine, questi accordi ridurranno anche al minimo le perturbazioni nel settore ferroviario. Le ferrovie hanno già visto un calo del 70% nel numero di passeggeri, con le entrate delle tariffe ferroviarie ridotte man mano che le persone lavorano sempre più da casa e adottano le distanze sociali e le vendite totali di biglietti sono diminuite di due terzi rispetto alla data equivalente del 2019. Sospensione del solito i meccanismi finanziari non solo garantiranno che i servizi possano essere sostenuti in questo difficile periodo, ma forniranno anche certezza al personale che lavora sulle ferrovie, molti dei quali lavorano duramente ogni giorno in condizioni difficili per assicurarsi di mantenere la ferrovia in funzione.

Questo non è un nuovo modello, è una soluzione temporanea: si prendono le misure necessarie per proteggere i servizi ora in modo efficiente in termini di costi e si garantisce che gli eventi attuali abbiano il minor impatto possibile sulla ferrovia a lungo termine. Consentire agli operatori di entrare in una situazione di insolvenza comporterebbe una perturbazione significativamente maggiore per i passeggeri e costi più elevati per il contribuente.

Le commissioni saranno fissate ad un massimo del 2% della base di costo del franchising prima dell’inizio della pandemia di COVID-19. La tariffa massima raggiungibile sarà molto inferiore ai recenti profitti ottenuti dagli operatori ferroviari. Nel caso in cui un operatore non desideri accettare un Accordo sulle misure di emergenza, l’operatore governativo di Last Resort è pronto a intervenire.

Accanto alla nostra attenzione a mantenere aperte le ferrovie per supportare i lavoratori chiave, auspichiamo che molti seguiranno i consigli del governo e sceglieranno di non viaggiare.

I passeggeri otterranno rimborsi per i biglietti acquistati che non sono in grado di utilizzare in questo periodo in cui il governo sconsiglia i viaggi non essenziali.

Abbiamo concordato con tutti gli operatori ferroviari che i passeggeri che hanno già acquistato un biglietto anticipato potranno beneficiare di un rimborso senza alcun addebito. Coloro che possiedono un abbonamento che non desiderano più utilizzare avranno anche diritto a un rimborso parziale, determinato dalla quantità di tempo rimanente sul biglietto. I possessori di biglietti devono contattare il proprio rivenditore per ulteriori dettagli.

Visti i significativi cambiamenti di orario che sono stati messi in atto, chiediamo anche agli operatori di usare la discrezione per consentire ai passeggeri con biglietti anticipati di viaggiare su un treno alternativo in un orario o data simile se il loro biglietto non è tecnicamente più valido a causa di cancellazioni, ma desiderano ancora viaggiare.

Operiamo in tempi straordinari, ma l’annuncio di oggi farà in modo che i lavoratori chiave che dipendono dalle nostre ferrovie siano in grado di viaggiare e svolgere i loro ruoli vitali, che i pendolari laboriosi – che hanno radicalmente modificato la propria vita per combattere la diffusione del coronavirus, non lo siano lasciato fuori di tasca, e fornirà certezza al personale del settore che sta ancora lavorando duramente ogni giorno per assicurarsi che la ferrovia faccia la sua parte per affrontare questa crisi.

Il governo assicura il rimborso dei biglietti e protegge i servizi per i passeggeri con le notizie sulle misure di emergenza ferroviaria”.

24/3/2020