Coronavirus: Tua, sui bus dedicati ai lavoratori della Sevel e della Val di Sangro massima sicurezza

Pescara, 27 APR – In riferimento alla riapertura produttiva dell'azienda Sevel e dei servizi assicurati TUA per la mobilità dei lavoratori in una nota precisa quanto segue:

“La società Unica Abruzzese di Trasporto, su tutte le linee per e da Sevel, ha predisposto per le corse dove ci sono consolidate ed importanti affluenze autobus per servizi bis e corse supplementari.

Il piano di trasporto per la cosiddetta “Fase 2” in occasione della ripartenza dei servizi TPL per lo stabilimento Sevel e, più in generale, per l’intera zona Industriale di Val di Sangro è stato varato già lo scorso 18 aprile 2020.

In particolare, per le linee Pizzoferrato-Sevel sono state predisposte corse bis, tris e all’occorrenza anche altre supplementari che partiranno nel rispetto degli orari prefissati.

La corsa bis sarà attivata lungo il percorso, in territorio di Pizzoferrato. La corsa titolare, come da piano di esercizio, partirà dal capolinea. Il terzo autobus inizierà ad incarrozzare l’utenza da Quadri.

Le previsioni di corse bis per e da Sevel sono state previste per altre località, Torricella Peligna, Montenerodomo, Iconicella, Santa Maria dei Mesi, Pescara.

Sono dispiegati un massimo di 24 operatori di esercizio e 30 autobus.

Ogni bus utilizzato per il trasporto dei lavoratori viene costantemente disinfettato e, a partire da domani, 27 aprile 2020, si darà corso alla disinfezione con presidio medico chirurgico più volte al giorno, intervenendo anche presso il terminal Sevel.

Gli impianti di aria condizionata sono stati disinfettati con prodotto presidio medico chirurgico.

A bordo autobus è garantita la distanza di sicurezza tra le persone e sono stati marcati i sedili che non possono essere utilizzati.

Sono stati emessi appositi avvisi all’utenza sul protocollo di sicurezza adottato.

In analogia ai servizi da e per Sevel, TUA fa presente che le corse operaie dedicate alla LFoundry non sono mai state sospese sia da Sulmona che da L’Aquila. L’Azienda Unica, infatti, prevede tutti i giorni feriali e festivi coppie di corse dedicate alle maestranze della LFoundry che prendono servizio/lo terminano alle ore 8 ed alle ore 20.

Infine, per quanto riguarda la Magneti Marelli TUA, attraverso le Unità Produttive di Avezzano e Sulmona, garantisce per il personale che si sposta dalla Marsica all’azienda servizi automobilistici in grado di coprire la suddivisione produttiva su tre turni di lavoro (6-14/14-22/22-6).

