Coronavirus: Trasportounito chiede a imprese e loro conducenti di compiere tutti gli sforzi per evitare collasso dell’economia

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Trasportounito, Associazione di rappresentanza dell’autotrasporto, chiede alle imprese ed ai loro conducenti di compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che l’economia reale del Paese collassi. Con un palese invito a dimostrare un senso di responsabilità maggiore rispetto a quello evidenziato anche da soggetti istituzionali, Trasportounito lancia lo slogan: “IO RESTO…A GUIDARE”. Il che equivale ad affermare “io non fermo l’economia e difendo il mio Paese”.

