Coronavirus: Teleroute invita aziende di trasporto e logistica ad aderire gratuitamente alla sua community

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – In risposta alla crisi del coronavirus, Teleroute invita le aziende di trasporto e logistica ad aderire gratuitamente alla sua community fino alla fine di giugno.

In tempi normali, più di 200.000 offerte giornaliere di carichi e veicoli sono pubblicate su Teleroute. Tuttavia, la pandemia COVID-19 ha portato a un drastico aumento del volume di merci richiesto da settori come il retail e il farmaceutico. Tutto ciò sta mettendo a dura prova la capacità di risposta del settore dei trasporti e della logistica, il cui ruolo è fondamentale per la gestione di questa crisi.

Per questo motivo la Borsa Merci Teleroute, parte del Gruppo Alpega, vuole contribuire ad alleviare la situazione offrendo libero accesso a tutte le aziende di trasporto e logistica che desiderano aderire alla sua piattaforma, fino alla fine di giugno e senza alcun obbligo contrattuale di proroga.

A proposito di questa iniziativa, Fabrice Douteaud, Chief Operation Officer Freight Exchange, commenta: “Riteniamo che sia nostra responsabilità aiutare la società in tutti i modi possibili durante questo difficile periodo. Per questo motivo ci uniamo all’ondata di solidarietà allargando in modo significativo la nostra comunità dei trasporti con queste misure temporanee e contribuiamo a superare le sfide logistiche che stiamo affrontando con COVID-19″. Spargendo la voce su questa iniziativa tutti noi possiamo sostenere l’ulteriore sviluppo della collaborazione nel settore dei trasporti”.

Tutte le garanzie di sicurezza offerte da Teleroute, come la sua politica di assicurazione della qualità nell’accettazione di nuovi membri o la garanzia di pagamento recentemente annunciata, rimangono invariate, poiché l’obiettivo principale è quello di continuare a fornire al settore la migliore rete di collaborazione possibile in un momento in cui la cooperazione tra le aziende è più che mai necessaria. Garantire la sicurezza della piattaforma rimane quindi la massima priorità.

Le borse di scambio merci sono nate per raggiungere una maggiore efficienza nei trasporti e per riunire i diversi attori del settore. Ora tocca a tutti noi creare una rete di trasporto più forte che rimanga unita in tempi come questi.

