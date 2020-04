Coronavirus: Sala, biciclette elettriche per risolvere il problema del sovraffollamento del TPL nella fase 2

(FERPRESS) – Milano, 17 APR – “Se vogliamo riaprire, Atm e Trenord avranno un problema enorme, ma dobbiamo risolverlo, non possiamo sfuggire”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala nella sua diretta Facebook.

“Ci vorrà grande razionalità ma anche un po’ di creatività: ieri ne parlavo con la task force di Colao e per esempio – dice ancora Sala – si ipotizzava che il Governo finanzi l’acquisto di biciclette elettriche. E’ una soluzione, una delle soluzioni.

E a noi competerà il far in modo che le bici possano circolare meglio: prima eravamo bloccati da mille regole e burocrazie: dovremo trovare in questa fase con un po’ di creatività il modo per le biciclette di muoversi per la città”, afferma il sindaco.

Non c’è un’unica soluzione ma ci deve esser la volontà di ricorrere alle nostre capacità, di chiamare i cittadini alla collaborazione e se faremo tutto ciò ne usciremo”.

Pubblicato da GR il: 17/4/2020 h 12:30