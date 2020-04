Coronavirus: quale futuro di Bitcoin dopo la pandemia?

(FERPRESS) . Roma, 17 APR – Scott Melker, commerciante di criptovalute, ha affermato che nonostante le azioni e Bitcoin sembrano muoversi in tandem dal giovedì nero, queste “non sono attività correlate”. Secondo Melker, durante questo periodo di Coronavirus Bitcoin è stato moderatamente correlato con i mercati tradizionali per un breve periodo. C’è da sottolineare il fatto che se il prezzo del bitcoin non riesce a rimanere al di sopra di $ 7.000, potrebbe iniziare un nuovo declino.

L’epidemia di coronavirus stà causando molti problemi all’economia mondiale. In America ci sono state molteplici ripercussioni con seicentocinquemila casi confermati nel paese. La dove vi è un sistema sanitario pubblico disastroso, mettendo in luce anche quelle che sono le debolezze economiche del paese.In virtù delle difficoltà economiche l’America ha stanziato dei fondi per venire incontro alla popolazione americana. Intorno alla fine di marzo la Casa Bianca e il Congresso hanno stanziato $ 2 trilioni suddivisi tra circa 80 milioni di americani che aspettano di ricevere una somma pari a $ 1200.

Hongfei, il fondatore di NEO, ha partecipato alla conferenza virtuale Blockdown 2020, avvenuta proprio ieri, durante la quale ha discusso del ruolo che avrà la blockchain dopo l'epidemia. A suo parere sarà proprio la tecnologia blockchain a rimettere l'umanità sulla "retta via" per far in modo che diventi una vera e propria comunità globale.

Regole in arrivo per le stablecoin. Varranno solo per le stablecoin o verranno applicate anche alle altre criptovalute? Questi sono alcuni degli gli argomenti che vengono trattati al G20 tenutosi a Riyadh. Di cui abbiamo discusso verso la metà di febbraio. Come abbiamo visto i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali hanno esortato i paesi ad implementare gli standard sulle criptovalute e altre risorse virtuali. Secondo la Financial Stability Board [FSB] le stablecoin mettono a rischio la finanza globale.

Migliaia di trader si sono affollati al Coin Contest di StormGain in cui era in palio un bottino di 100.000 USD. Quasi 30.000 trader di criptovaluta hanno tentato la sorte, partecipando a quelle che StormGain descrive come “quattro settimane di intenso trading”, iniziate a metà marzo.

Una deputata degli Stati Uniti ha dichiarato che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza di Libra di Facebook. L’annuncio della rappresentante Garcia arriva in risposta alle notizie di stamattina dell’Associazione Libra secondo cui l’organizzazione aveva preso provvedimenti per placare i regolatori nel suo nuovo white paper sul token Libra.

Il Sudafrica, risulta essere fra le prime 5 nazioni, quando si tratta di possessori di criptovaluta. Un sondaggio dimostra che il 10,7% degli utenti di Internet sudafricani investe in bitcoin. La prevalenza delle risorse digitali potrebbe anche creare un’arena in cui la valuta legale combatte la criptovaluta per il dominio.

