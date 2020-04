Coronavirus: presentato in anteprima al Comune di Milano il treno anti-Covid progettato dal gruppo Intamin Transportation

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – E’ stato presentato in anteprima al Comune di Milano, il treno anti-Covid progettato

dal gruppo svizzero Intamin Transportation e già utilizzato in Cina in due grandi metropoli (Ningbo e Xi’An), ma anche in Vietnam, nella città costiera di Da Nang, in Turkmenistan e in Nigeria.

“Inizialmente il sistema, applicabile a ogni tipo di collegamento ferroviario, compreso quello su monorotaia, era stato pensato per risparmiare su costi di gestione, manutenzione e di energia elettrica: permetteva l’agganciamento o lo sganciamento di carrozze in base al flusso dei passeggeri. Poi è arrivato l’adeguamento all’emergenza coronavirus”, spiega il coprogettista Fernando De Simone, rappresentante in Italia dell’azienda svizzera, a Natascia Ronchetti del Sole24 ore.

Il nuovo sistema messo a punto da Intamin Transportation è costituito da carrozze con cabine completamente separate le une dalle altre che hanno otto posti l’una collocati sui due lati, a una distanza di tre metri. I sedili sono separati da pareti in plexiglass. Ognuno è dotato di un aspiratore che filtra l’aria e la depura ma anche di sensori che oltre ad analizzare i dati, per trasmetterli alla centrale operativa, rilevano la temperatura corporea di ogni passeggero.

L’allarme, se viene rilevata una temperatura alta, scatta in stazione, bloccando la partenza del treno. Un convoglio con dieci carrozze può trasportare al massimo ottanta persone, a differenza di un treno normale.

