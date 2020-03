Coronavirus: Popmove in partnership con Ald Automotive è pronta a sostenere l’Ospedale Spallanzani e il Columbus

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – La start-up della mobilità innovativa Popmove e ALD, società specializzata nei servizi di noleggio a lungo termine e fleet management, dopo aver appreso della richiesta dell’Ordine dei medici di un servizio di car sharing per i lavoratori ospedalieri penalizzati dallo stop serale dei mezzi pubblici, hanno deciso di rispondere a un appello del Comune di Roma e di attivarsi mettendo a disposizione delle strutture più esposte una flotta di 20 auto, esclusivamente dedicate al personale medico e paramedico.

I veicoli, posizionati nei parcheggi degli ospedali Spallanzani e Columbus, potranno essere utilizzati dal personale a titolo completamente gratuito. Sulle auto comparirà la scritta “be pop move hero” per omaggiare medici, operatori sanitari e infermieri, ovvero coloro che con passione e senso del dovere offrono in queste ore difficili un esempio di abnegazione e serietà all’Italia intera.

“Questo servizio è un contributo importante a favore degli operatori sanitari impegnati in questi giorni in una battaglia senza precedenti per contrastare l’emergenza corona virus. E’ un gesto concreto di solidarietà, bellissimo. Voglio ringraziare ancora una volta chi continua tutti i giorni a offrire servizi per gli altri e a mettersi a disposizione della Comunità per il bene di Roma”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Agevolare gli spostamenti del personale sanitario in questo momento è fondamentale, soprattutto in una città estesa come la nostra. Ringrazio quindi PopMove e ALD per aver messo a disposizione le autovetture, a titolo completamente gratuito”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento di Roma, Pietro Calabrese.

“In un momento in cui siamo costretti a restare a casa per il bene nostro e per quello di tutti”, dichiara Crescenzo Ilardi, Head Of Market Sales & Customer Management di ALD Automotive Italia, “vogliamo almeno aiutare a ridurre le distanze che dividono gli operatori sanitari dalle loro famiglie e dai loro cari e partecipare alla catena di solidarietà che sta unendo l’Italia in questo passaggio così doloroso. La solidarietà oggi è una responsabilità etica e sociale che chiama in causa gli operatori economici come i semplici cittadini e a cui un grande gruppo come il nostro non può sottrarsi”.

“Quella contro il Coronavirus è una sfida che va combattuta attraverso l’impegno di tutti e con un’assunzione di responsabilità condivisa” dichiara Alberto Cassone, amministratore delegato di Popmove. “Non potevamo restare indifferenti di fronte a una richiesta che arriva proprio da coloro che sono in prima linea per combattere l’emergenza e per garantire cure e assistenza a cittadini e pazienti.

Come realtà della mobilità nata a Roma abbiamo sentito ancora di più il dovere di offrire il nostro contributo e di ringraziare con un piccolo gesto chi è costretto qui nella Capitale a lavorare con turni massacranti, in un contesto eccezionale ed emotivamente difficile”.

