Coronavirus: oltre 100.000 persone controllate dalla Polizia Ferroviaria dall’emanazione del decreto per contenimento Covid

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – Sono oltre 100.000 le persone controllate in stazione dagli operatori della Polizia Ferroviaria dalla data di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del Coronavirus.

Sono proseguite anche le ordinarie attività di vigilanza in ambito ferroviario. Tra l’altro, a Messina, gli Operatori della Polizia Ferroviaria, con la collaborazione del personale di Protezione Aziendale FSI, hanno arrestato due italiani di 35 e 22 anni per furto di rame in quanto sorpresi ad asportare cavi dalla linea ferroviaria. La refurtiva, pari a circa 200 metri di cavi di rame, è stata riconsegnata a RFI.

Pubblicato da COM il: 16/3/2020 h 15:03 - Riproduzione riservata