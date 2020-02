Coronavirus: Masucci (Fit-Cisl Lazio), trasporti in sofferenza sul territorio, è tempo di coesione e responsabilità

(FERPRESS) – Roma, 28 FEB – “Il comparto del trasporto aereo, molto forte a Roma e in Lazio, così come quello dei taxi, del Tpl e gli altri, sono in sofferenza sul territorio a causa dei riflessi economici dell’emergenza sanitaria nazionale. Serve più che mai un fronte comune tra sindacati, imprese e istituzioni per fare in modo che l’attuale congiuntura economica critica non abbia influssi sul fattore lavoro. È il momento della coesione e della responsabilità”.

Pubblicato da COM il: 28/2/2020 h 13:06 - Riproduzione riservata