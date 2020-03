Coronavirus: Longo (Trasportounito), bene ipotesi precettazione benzinai

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – “L’ipotesi di una precettazione dei distributori di carburante va immediatamente presa in considerazione e attuata nel caso in cui la minaccia di ora in ora più concreta di uno sciopero dei distributori di carburante divenisse realtà”.

Secondo Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito, “il Governo è chiamato ad attivarsi immediatamente: non è neppure immaginabile uno scenario in cui non sia possibile trasportare merci essenziali come alimentari o medicine in presenza di una serrata dei benzinai.

Il nostro non è un invito; il Governo prenda subito coscienza del pericolo e delle conseguenze letali per un Paese già in ginocchio. Il nostro non è un invito; il Governo prenda subito coscienza del pericolo e delle conseguenze letali per un Paese già in ginocchio”.

