Coronavirus: in Olanda nasce il “Tech contro Corona”. Il Blockchain contro il virus

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – L’Olanda ha deciso di affidarsi proprio alla blockchain contro il Coronavirus. Infatti, un consorzio di società olandesi ha lanciato il “Tech contro Corona”. Le imprese partecipanti forniranno liberamente al governo olandese l’accesso a tecnologie innovative che possono essere utilizzate nella lotta contro la pandemia. Anche Bitcoin viene utilizzato nella lotta contro Covid-19 nei Paesi Bassi, infatti, la Croce Rossa olandese, come quella italiana, accetta donazioni di Bitcoin attraverso il suo sito Web.

Tg Coin ore 13.00

La stablecoin di Coinbase, Coinbase Commerce, una piattaforma che supporta i pagamenti in criptovaluta per i rivenditori su Internet, ha appena superato i 200 milioni di dollari di transazioni totali elaborate nel corso della sua storia di due anni. Il successo della piattaforma è stato dovuto in parte agli 8000 rivenditori che attualmente utilizzano Coinbase per i servizi di pagamento.

Kathleen Breitman, cofondatrice di Tezos, si sta preparando a lanciare la versione alfa del gioco costruita su Tezos, un gioco di carte da collezione criptato chiamato “Emergents”. Le carte in gioco Emergents includeranno gettoni non fungibili su cui i giocatori hanno la piena proprietà. Coase, la società che avrà il compito di lanciare il gioco, intende comprendere sia il mercato primario che quello secondario per le carte.

Una piattaforma di criptovalute focalizzata principalmente sull’assistenza all’Asia sta cercando di aprire un negozio negli Stati Uniti. Si tratta di Bitget, con sede a Singapore, che ha dichiarato venerdì di essersi registrato presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come impresa di servizi monetari in vista dei piani per un lancio su vasta scala nel paese.

Riot Blockchain è preoccupato che COVID-19 possa “interrompere seriamente” le sue operazioni di mining di bitcoin. Il costruttore di impianti quotato a Nasdaq ha rivelato le sue preoccupazioni nel suo rapporto annuale 10-K con la Securities and Exchange Commission, presentato mercoledì. Tali rapporti includono sempre una sezione “rischi generali” che descrive in dettaglio gli scenari aziendali peggiori.

Tg Coin ore 17.00

Le finte estensioni per Google Chrome, il cui unico scopo è quello di ingannare gli utenti e rubare le loro criptovalute, continuano a mietere vittime. In data 28 marzo, un utente di Reddit ha messo in guardia la comunità contro l’utilizzo di tali software dopo aver perso 14.908 Ripple (XRP), equivalenti ad oltre $2.500, a causa di un’estensione “Ledger Wallet” fraudolenta.

Hitachi Solutions sarà la prima azienda in Giappone autorizzata a condurre le vendite della società di tecnologia software blockchain ConsenSys a partire dal 1 aprile. Stando al comunicato stampa, Hitachi, con sede a Tokyo, ha annunciato che ha stretto una collaborazione con ConsenSys, con sede negli Stati Uniti, per fornire PegaSys Plus al mercato giapponese.

Roger Ver, eminente avvocato di Bitcoin Cash (BCH) ed ex CEO di Bitcoin.com, sembra pensare che la reazione del mondo alla pandemia di COVID-19 sia sproporzionata! In un tweet pubblicato il 29 marzo, Ver ha twittato uno screenshot di statistiche che comparano apparentemente il bilancio globale delle vittime di COVID-19 con quello di altre malattie.

Stiamo parlando del produttore svizzero Breitling che in data 26 marzo annunciò il lancio di un cronografo in edizione limitata utilizzando il protocollo Arianee. L’azienda Breitling nasce in svizzera nel 1884 a Saint – Imier. Ad oggi sostengono di essere i primi ad utilizzare la blockchain per garantire i propri prodotti. Ogni orologio viene venduto con una scheda di garanzia scansionabile. Dopo aver scansionato la garanzia del prodotto, l’acquirente sarà in grado di leggere una sorta di ‘passaporto’ dell’orologio.

La Fondazione Tron ha lanciato il proprio sistema di stablecoin simile a MakerDAO chiamato “Djed”. Il nuovo sistema è stato presentato sabato dal fondatore di Tron Justin Sun su Twitter. Anche se Sun aveva inizialmente rivelò il progetto già a gennaio. Nello specifico affermò che la comunità TRON avrebbe lanciato una nuova stablecoin decentralizzata supportata dai token Tron (TRX) e BitTorrent (BTT). Il nuovo stablecoin si chiama “USDJ”, una moneta ancorata in dollari sostenuta da attività collaterali, secondo il white paper di Djed.

