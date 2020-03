Coronavirus: Lfi stipula una polizza assicurativa a tutela della salute del personale

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Un messaggio di vicinanza e di fiducia nel futuro. Lo lancia il Gruppo Lfi Spa attraverso alcune misure a sostegno dei propri dipendenti in un momento particolarmente complesso a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

“Stiamo vivendo giorni molto complicati – commenta il presidente di Lfi Spa, Maurizio Seri – nei quali è per noi prioritario tutelare al massimo la salute del personale. Per questo i dipendenti di Lfi e Tft è stata attivata una polizza assicurativa a tutela della salute, con validità dal 19 marzo al 31 dicembre di quest’anno: in caso di contagio da Covid-19 sono previste indennità per eventuali giorni di ricovero e per la convalescenza, oltre all’attivazione di una serie di prestazioni per l’assistenza post ricovero”.

“In questo periodo, alle preoccupazioni per la salute, si affianca il senso di incertezza e precarietà per la situazione economica e sociale generale – continua Seri -. Come azienda vogliamo quindi far sentire la nostra vicinanza al personale e lanciare un messaggio di speranza e fiducia per il futuro. Rassicuriamo quindi tutti i nostri dipendenti che nonostante la situazione delicata dovuta alla fortissima riduzione degli introiti da vendita dei biglietti, vista anche l’obbligatoria riduzione dei servizi offerti, ci impegniamo non solo a mantenere tutti i posti di lavoro in essere, ma anche a trasformare in tempo indeterminato i contratti dei lavoratori neo assunti”.

