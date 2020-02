Coronavirus: l’AdSP Mar Adriatico Orientale: adotta misure preventive per il personale

(FERPRESS) – Trieste, 27 FEB – “Abbiamo adottato tutte le misure di prevenzione in porto. Massima collaborazione e costante aggiornamento e dialogo con Capitaneria, USMAF, altre autorità competenti e Regione Friuli Venezia Giulia”. Questo il commento del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D’Agostino, che rimarca: “Vogliamo tranquillizzare i cittadini. Il porto di Trieste ha un traffico prevalentemente cargo. Le merci non sono contagiose e giova ricordare che sono stati adottati precisi protocolli sanitari sulle navi in arrivo nello scalo già dal 14 febbraio”.

Pubblicato da COM il: 27/2/2020 h 09:00 - Riproduzione riservata