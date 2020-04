Coronavirus: Innotrans 2020 rinviata ad aprile del prossimo anno

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – La notizia era attesa o temuta da molti, Innotrans, la principale fiera campionaria del ferroviario getta la spugna e viene rinviata al 27 aprile 2021. Gli organizzatori non potevano che prendere atto della decisione del Senato di Berlino che ha imposto il divieto di organizzare grandi eventi, in particolare fiere con una partecipazione di oltre 5.000 persone fino al 24 ottobre 2020. Messe Berlin aveva convocato InnoTrans dal 22 al 25 settembre 2020.

“La salute e la sicurezza degli espositori, dei visitatori e di tutti i dipendenti della fiera hanno la massima priorità. Per questo motivo InnoTrans si svolgerà dal 27 al 30 aprile 2021. Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare i nostri espositori di InnoTrans per la loro collaborazione e lealtà “, ha affermato Kerstin Schulz, direttore di InnoTrans.

Ulteriori informazioni sul rinvio di InnoTrans sono disponibili online all’indirizzo https://www.innotrans.de/en/AtAGlance/CurrentInformation/

