Coronavirus: Go Head, operatori bus inglesi avvertono che decine di migliaia di posti di lavoro saranno a rischio in poche settimane

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Gli operatori di autobus britannici avvertono che decine di migliaia di posti di lavoro potrebbero esser persi entro poche settimane a meno che il governo non accetti un pacchetto di salvataggio immediato da 1 miliardo di sterline.

I ministri sono ora invitati a porre attenzione al settore o si rischiare la decimazione di una rete nazionale di autobus che sta facendo lavorare i dipendenti durante l’attuale crisi ed è fondamentale per le comunità e le economie regionali tutto l’anno.

Con il diffondersi della pandemia di coronavirus, il numero di passeggeri è già diminuito del 50%. I ricavi fuori Londra dovrebbero diminuire di £ 50 milioni a settimana, mettendo a rischio la possibilità di pagare i salari di quasi 100.000 conducenti, nonché tutto il personale di supporto e quindi i dipendenti indiretti necessari per fornire una rete nazionale. La decisione di chiudere le scuole – e la politica di soggiorno casalingo ampiamente seguita per oltre 70 anni – potrebbe spingere questo calo al 75%, anche prima di qualsiasi “blocco”.

L’industria chiede al governo di garantire fonti di reddito preventivate per gli operatori di autobus e di sostenere fino all’80% dei costi del personale.

Ciò consentirà ai principali operatori come Arriva, FirstGroup, Go-Ahead e Stagecoach – nonché numerose piccole compagnie di autobus – di mantenere le rotte vitali per portare il personale del SSN e altri lavoratori chiave come i lavoratori dei rifiuti, gli addetti alle pulizie e il personale del supermercato nei loro luoghi di lavoro.

Il paese viene sfidato come mai prima d’ora in tempo di pace e l’industria accetta l’imposizione del governo di evitare viaggi non indispensabili per proteggere la nostra salute.

Le compagnie di autobus sono pronte a collaborare alla risposta nazionale alla crisi del coronavirus in ogni modo possibile e stanno elaborando piani per utilizzare gli autobus come negozi di alimentari mobili per le persone costrette ad autoisolarsi e come unità di test mobili per il SSN.

Ma senza finanziamenti extra, la rete di autobus fuori Londra potrebbe scomparire. Un pacchetto di salvataggio ora assicurerà che un’industria vitale per il paese rimanga in vigore una volta che la crisi sarà finita.

L’industria impiega 100.000 autisti di autobus e supporta altri 120.000 posti di lavoro nella catena di approvvigionamento, compreso il settore di produzione di autobus leader in Gran Bretagna. Complessivamente, gli autobus offrono un vantaggio complessivo di £ 64 miliardi all’anno per l’economia del Regno Unito.

Graham Vidler, amministratore delegato della Confederazione del trasporto passeggeri, che rappresenta centinaia di compagnie di autobus grandi e piccole, ha dichiarato: “siamo pronti a svolgere il nostro ruolo nel mantenere una rete nazionale vitale e sostenere il tessuto della vita quotidiana in Gran Bretagna. Ma gli operatori di autobus sono sottoposti a pressioni estreme e affrontano scelte difficili su quali rotte devono tagliare e su quanto personale impiegare. Gli autobus sono cruciali per mantenere i lavoratori in movimento e devono rimanere una spina dorsale vitale del trasporto pubblico al termine di questa crisi. Abbiamo urgentemente bisogno che il governo aiuti gli autobus e i loro datori di lavoro a garantire il futuro del settore”.

