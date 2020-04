Coronavirus: FREE NOW plaude alla Regione Lazio: stanziato fondo per personale medico e sanitario al lavoro in taxi e NCC

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – Da oggi la mobilità del personale medico-sanitario si fa più agevole: la Regione Lazio ha, infatti, stanziato 1.000.000 di euro a favore delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale¹ da utilizzare per gli spostamenti del proprio personale per l’intera durata del periodo di emergenza.

Gli operatori sanitari potranno così recarsi al lavoro scegliendo di viaggiare a bordo degli oltre 3.000 taxi di FREE NOW disponibili a Roma, per poi farsi rimborsare la corsa fino ad un importo massimo di 30€ per viaggio. Presentando la ricevuta delle corse di cui hanno usufruito, la struttura di appartenenza effettuerà il rimborso delle somme spese direttamente in busta paga.

A seguito delle risorse stanziate da Regione Lazio, FREE NOW conclude oggi a Roma la propria campagna “EROI” lanciata ad inizio emergenza, con la quale i tassisti volontari offrivano al personale sanitario corse taxi gratuite. Il servizio resta invece attivo a Milano fino al 4 maggio 2020.

“Esprimiamo il nostro più sincero ringraziamento verso tutti i tassisti che fino ad oggi hanno aderito su base volontaria al nostro progetto EROI, nonostante i loro guadagni abbiano subito delle notevoli flessioni in queste ultime settimane. Ringraziamo anche il nostro partner Q8, che ha supportato l’iniziativa mettendo a disposizione dei tassisti un contributo in Q8Ticketfuel, i buoni carburante digitali di Q8.” – afferma Ottavia Marotta, Public Affairs Manager di FREE NOW Italia, che aggiunge: “Il nostro plauso va oggi alla Regione Lazio, grazie al cui fondo saremo in grado non solo di continuare a supportare gli spostamenti del personale medico-sanitario, ma anche di risollevare i guadagni della categoria taxi che, messa a dura prova dall’emergenza in atto, ha visto un calo delle corse pari al 90%.”

Per il personale sanitario, usufruire del servizio FREE NOW è molto semplice: basterà creare il proprio account sull’app, inserire un metodo di pagamento digitale e richiedere il taxi sul momento o in anticipo, tramite prenotazione. Il pagamento via app e la ricevuta digitale, caratteristiche distintive di FREE NOW, oltre a migliorare la normale user experience, contribuiranno a rendere il viaggio in taxi più sicuro, evitando contatti diretti e passaggi di carta o contanti. La possibilità di ottenere sulla propria mail le ricevute digitali delle corse consentirà, inoltre, una gestione più semplice ed ordinata delle stesse, che diventano quindi sempre accessibili e recuperabili in pochi clic. Nell’eventualità che il pagamento avvenga in contanti, il passeggero dovrà invece richiedere direttamente al tassista il rilascio della ricevuta cartacea.

