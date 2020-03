Coronavirus: FREE NOW lancia l’iniziativa EROI, corse taxi gratuite al personale sanitario

(FERPRESS) – Milano, 25 MAR – Da oggi sarà attiva su FREE NOW, piattaforma per la mobilità urbana leader in Europa, la nuova opzione “EROI”, che offre al personale sanitario corse taxi gratuite da e per le strutture sanitarie. Il servizio parte da Milano e Roma dove circa 300 tassisti volontari, iscritti alla app FREE NOW, si sono resi disponibili a servire gli ospedali attrezzati per il COVID-19 in questo momento di emergenza che attraversa il Paese.

“Ringraziamo ed esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento per la solidarietà dimostrata dai tassisti che, in questa situazione di difficoltà collettiva, si mettono a disposizione della comunità dando il loro prezioso contributo, anche in un momento in cui i loro guadagni stanno subendo delle notevoli flessioni.” – afferma Ottavia Marotta, Public Affairs Manager di FREE NOW Italia, che aggiunge: “La salvaguardia della salute e della sicurezza di tassisti e utenti è, per noi, un fattore di primaria importanza. Per questo, invitiamo solo coloro che sono in possesso dei necessari dispositivi di protezione ad aderire all’iniziativa. Ci stiamo a nostra volta adoperando per reperire mascherine chirurgiche e guanti in lattice per la nostra flotta. Abbiamo, inoltre, rivolto un appello alle istituzioni affinché forniscano anche ai tassisti le dotazioni indispensabili per la loro tutela nello svolgimento di un servizio pubblico che, ora più che mai, è essenziale e d’aiuto per il Paese.”

FREE NOW ha realizzato questa iniziativa in partnership con Q8, grazie al cui supporto i tassisti volontari riceveranno un contributo in Q8Ticketfuel, i buoni carburante digitali di Q8, per ogni corsa effettuata e dedicata agli “EROI”.

“Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa di FREE NOW e di dare così il nostro contributo in favore del personale sanitario, in prima linea in questa emergenza.” – commenta Giuseppe Zappalà, AD di Kuwait Petroleum Italia, che aggiunge: “Un modo concreto per dimostrare la nostra gratitudine per il loro quotidiano ed eroico impegno nella lotta al Covid-19. Crediamo nel lavoro di squadra e nel ruolo sociale delle imprese, valori che questa iniziativa incarna perfettamente.”

Per usufruire del servizio, il personale sanitario, dopo aver creato il proprio account sull’app di FREE NOW, potrà selezionare l’opzione “EROI” per richiedere il proprio taxi sul momento. Una volta a bordo, verrà semplicemente richiesto di esibire il tesserino del proprio ordine o qualsiasi documento atto a comprovare la qualifica di medico/infermiere. A fine corsa, nessun importo verrà addebitato al cliente, così come nessuna commissione verrà applicata nei confronti del tassista.

Il servizio “EROI” parte da Milano e Roma e potrebbe essere successivamente esteso anche ad altre città in cui FREE NOW è presente.

