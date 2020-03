Coronavirus: Fit-Cisl e UilTrasporti Lazio, richiesta di incontro urgente ad Amazon di Passo Corese su protocolli anticontagio

(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Abbiamo inoltrato l’ennesima richiesta di incontro allo stabilimento Amazon di Passo Corese, auspicando fortemente che stavolta ci dia risposte: riteniamo infatti urgentissimo un confronto sulla verifica e l’individuazione di adeguati protocolli anticontagio alla luce dell’emergenza Coronavirus. Se non avremo risposte, reagiremo con ogni strumento a nostra disposizione per tutelare più di mille lavoratori: ne va della loro salute.

E’quanto si legge in una nota delle segreterie regionali della Fit-Cisl del Lazio e della UilTrasporti Lazio.

“In questi giorni – si spiega nella nota – abbiamo raccolto la preoccupazione di alcuni dipendenti sul rispetto delle prescrizioni previste dal Governo con DPCM 11 marzo 2020. Ferme restando alcune problematiche di ordine contrattuale, a noi ben note, adesso dobbiamo dare massima priorità al rispetto della salute e sicurezza in uno stabilimento che, in uno spazio limitato, accoglie oltre mille persone. Attendiamo risposte tempestive e siamo determinati a fare in modo che le attività aziendali non mettano assolutamente a rischio la salute dei lavoratori. La nostra richiesta deve essere immediatamente ascoltata”.

Pubblicato da COM il: 12/3/2020 h 16:47 - Riproduzione riservata