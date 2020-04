Coronavirus: Fedriga, in Friuli Venezia Giulia stiamo studiando trasporti dedicati per le grandi aziende

(FERPRESS) – Trieste, 23 APR – “In Friuli Venezia Giulia stiamo predisponendo per le grandi aziende trasporti dedicati”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, durante un collegamento con la trasmissione Agorà di Rai 3.

In questo modo, “quando vi sono migliaia di lavoratori che si spostano in un sito produttivo, si potrà avere un trasporto dedicato per loro in sicurezza e il trasporto pubblico per il resto della cittadinanza resterà meno affollato” ha concluso Fedriga.

Pubblicato da COM il: 23/4/2020 h 12:07 - Riproduzione riservata