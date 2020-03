Coronavirus: Fast Confsal Sicilia, quale prezzo alla fine pagheranno le Imprese e i lavoratori del TPL?

(FERPRESS) – Palermo, 25 MAR – Com’è noto a tutti gli operatori del Settore, la grave ed inaspettata emergenza sanitaria, venutasi a determinare in tutto il Paese, sta producendo effetti deleteri e con ogni probabilità, inaspettati, soprattutto nei confronti delle Imprese, esercenti TPL che al fine di salvaguardare e tutelare la salute pubblica, si sono viste costrette a rivedere i propri programmi di esercizo, riducendo drasticamente i servizi a scapito dei Ricavi.

Conseguentemente a ciò, a farne le spese in maniera altrettanto significativa, sono proprio quei lavoratori che appartengono alla categoria del personale viaggiante che giornalmente, guidano “ TRENI, METROPOLITANE, AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI, in buona sostanza, circa il 70% degli addetti del Settore che pur se fra mille difficoltà e patimenti di varia natura, continuano a prestare la propria attività lavorativa alla guida dei mezzi,

vedendosi sconvolgere la propria Organizzazione del lavoro e con essa, la programmazione dei turni di lavoro, anziché, l’impossibilità di poter fruire dei benefit contrattuali.

Lo scrive in una nota Giovanni Lo Schiavo (Fast Confsal Sicilia).

Eppure, in questo scenario, nonostante, il grido di allarme, più volte lanciato sia dalle Associazione Sindacali che da quelle Datoriali, a tutt’oggi non vi è un solo concreto atto Governativo, teso a salvaguardare le imprese già di per sé in sofferenza, grazie ai drastici tagli, succedutesi nel tempo , nonché, i livelli occupazionali, conclude Lo schiavo..

25/3/2020