Coronavirus: Falcone, pieno sostegno a iniziativa del Consorzio autostrade siciliane di sospendere pagamento pedaggi per medici e infermieri

(FERPRESS) – Palermo, 20 MAR – “Il Governo Musumeci esprime pieno sostegno all’iniziativa del Cas di sospendere il pagamento dei pedaggi autostradali da parte di medici e infermieri impegnati giorno e notte nei reparti, anche rischiando in prima persona, per la battaglia al coronavirus negli ospedali siciliani. Il Consorzio mostra così un concreto e doveroso segnale di vicinanza nei confronti di chi combatte in prima linea per fermare un’epidemia inaspettata e drammatica per la Sicilia e per l’intera Italia”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone, a seguito dell’iniziativa del Consorzio per le autostrade siciliane rivolta al personale sanitario alle prese con l’emergenza coronavirus.

“Stiamo prendendo contatto con gli Ordini dei medici e gli Ordini delle Professioni Infermieristiche – aggiunge il presidente del Cas Franco Restuccia, a nome dell’intera governance dell’ente – per concordare le modalità di esenzione dal pagamento del biglietto sulla nostra rete autostradale. Una scelta che va vantaggio di quei professionisti che operano per curare i malati di covid-19, testimoniando loro il nostro pieno sostegno”.

20/3/2020