Coronavirus: F.Sala e De Corato, bene Enac su utilizzo droni per monitorare spostamenti

(FERPRESS) – Milano, 24 MAR – Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, hanno espresso il proprio plauso per il via libera dell’Enac, sino al 3 aprile, in tempi di lotta al coronavirus, all’impiego di droni per ‘le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale’.

“In un periodo particolare come questo per l’emergenza coronavirus – hanno aggiunto Sala e De Corato – è sempre più importante il controllo del territorio, soprattutto dall’alto”.

“Nei bandi per le Polizie locali – ha ricordato l’assessore alla Sicurezza – che Regione Lombardia ha pubblicato negli ultimi due anni, il drone è stato sempre inserito come dotazione strumentale”. “E già vari Comuni lombardi – ha aggiunto – hanno usato questo apparecchio per il controllo delle proprie aree”. “Adesso sarà utile – ha concluso – anche per capire meglio gli spostamenti dei cittadini ai tempi del coronavirus“.

Pubblicato da COM il: 24/3/2020 h 08:57