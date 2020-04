Coronavirus: in epoca di Pandemia le truffe on-line non si fermano

(FERPRESS) – Roma, 23 APR – Neanche la pandemia di Coronavirus riesce a fermare l’ondata di crimini online. Le truffe persistono. L’indagine condotta dalla SophosLabs in collaborazione con la società di intelligence sulle criptovalute Cipher Trace ha rivelato che le truffe di sextortion sono molto redditizie.

Sempre più Paesi cercano di allentare le rigide restrizioni definite a seguito del Covid-19. Anche il nostro Paese rientra nei partecipanti alla strategia con l’app Immuni, sviluppata a Milano dalla Bending Spoons. Ma le polemiche ed anche la poca chiarezza, come ben potete immaginare, fanno sempre da cornice al quadro italiano.

Facebook è stato ancora una volta oggetto di violazione da parte degli hacker. E se la tecnologia blockchain fosse la soluzione adatta a fornire una maggior sicurezza? Lo stesso Jack Dorsey, CEO di Twitter, proprio in virtù di questo, ha annunciato di essere intenzionato a modificare gli standard dei social decentralizzati.

Dato l’imminente arrivo delle elezioni per molti paesi, il voto online sembra essere l’unica soluzione. La tecnologia blockchain è la soluzione. L’Università di Malta ha sviluppato un’applicazione di voto basata su blockchain. Nello specifico un’app di voto online sperimentata nell’ambito universitario per le elezioni studentesche. L’app è stata sviluppata dalla WinterGreen Research e Government Blockchain Association (GBA).

Nonostante i blocchi, l’embargo e le sanzioni finanziarie, Mario Mazzola, un imprenditore di crittografia italo-cubano, ha lanciato il Qbita Exchange, una piattaforma di trading Bitcoin peer-to-peer costruita a Cuba per Cuba. È progettato per funzionare in qualsiasi parte del mondo, ma è pensato soprattutto per soddisfare le esigenze dei cubani a corto di dati.

Dopo gli avvertimenti lanciati dall’FBI, anche il National Cyber Security Centre del Regno Unito ha continuato a sensibilizzare e a mettere in guardia i cittadini sulla minaccia di truffe legate al Coronavirus. L’autorità nazionale di Internet ha dovuto chiudere oltre 2.0000 truffe online relative al virus solo nel mese scorso. Ciò includeva uno sconcertante elevato numero di negozi di e-commerce che vendevano materiali sanitari falsi per proteggersi dalla pandemia.

Sembra che l’Agricultural Bank of China e la Bank of China stiano testando un‘app per lo yuan digitale. Stando alle notizie pervenute all’agenzia di stampa locale, InterChain Pulse, la Commissione per la Riforma e lo Sviluppo del distretto di Xiong’An nella provincia di Hebei pare che abbia indetto una riunione in merito all’implementazione pilota dello yuan digitale.

Oggi a cadere vittima di un attacco da parte di truffe online è l’attore australiano Chris Hemsworth. I truffatori si sono appropriati della la sua identità, creando una falsa intervista, per promuovere frodi di investimento.

Pubblicato da AAR il: 23/4/2020 h 15:33 - Riproduzione riservata