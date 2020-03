Coronavirus: Emerati Arabi fanno ricorso alle tecnologia @blockchain per contenere la pandemia

(FERPRESS, Roma, 27 MAR – Avendo registrato 140 casi della micidiale pandemia di Covid-19, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha sostituito i suoi sistemi manuali esistenti con tecnologie innovative come la tecnologia blockchain come misure di parte per contenere la pandemia di Coronavirus. Secondo le fonti, il Ministero dello sviluppo comunitario degli Emirati Arabi Uniti ha ora sostituito i suoi sistemi cartacei esistenti con quelli digitalizzati, al fine di ridurre al minimo il contatto diretto con i cittadini.

Tg Coin ore 13.00

Tech Mahindra, la consociata IT del conglomerato indiano Mahindra Group, è diventata la prima azienda indiana a utilizzare la Marco Polo Network basata su blockchain di R3 per condurre transazioni transfrontaliere. La notizia è che la piattaforma ha portato a una più rapida riconciliazione e risoluzione delle ambiguità, nonché alla significativa riduzione delle scartoffie e dei tempi necessari per l’intero ciclo delle transazioni.

Lukka Inc ha rilasciato una nuova biblioteca compilando i migliori articoli accademici su questioni fiscali, legali e contabili in criptovaluta. La biblioteca si concentra su domande che non hanno una guida ufficiale o quadri normativi. Ogni documento, per lo più in forma abbreviata, affronta le complessità relative a queste questioni di crittografia, contabilità e fiscalità.

Il torneo mondiale di scacchi del 2020 che si doveva svolgere a Ekaterinburg, in Russia, è stato rinviato a causa del coronavirus. Tuttavia, gli organizzatori stanno già guardando al futuro e in che modo la blockchain può dare una spinta allo sport di scacchi. World Chess ha dichiarato che stava esaminando le partite in movimento online e introducendo la tecnologia blockchain per evitare il comportamento antisportivo dei giocatori.

Le blockchain si stanno rivelando estremamente utili per tenere traccia dei materiali in tutti i tipi di catene di approvvigionamento e creare audit trail trasparenti e immutabili. Nel frattempo, i governi di tutto il mondo stanno emanando leggi che impongono ai rivenditori e ai produttori di materie plastiche di dimostrare di soddisfare i livelli minimi di riciclaggio, requisiti che probabilmente si intensificheranno in futuro. È qui che una manciata di startup blockchain vede l’opportunità, collegando le principali aziende di raffinazione con nuovi tipi di riciclaggio delle materie plastiche, nel tentativo di reinventare le attuali catene di approvvigionamento. L’appello della Blockchain qui: misurare l’azione e dimostrarla al pubblico.

Tg Coin ore 17.00

EY, il fiduciario fallimentare nominato dal tribunale per il fallito scambio di criptovalute canadese QuadrigaCX, è stato invitato a presentare tutte le informazioni sull’utente dello scambio alla Canada Revenue Agency. I documenti del tribunale depositati presso la Corte superiore di giustizia dell’Ontario il 24 marzo descrivono in dettaglio la domanda, che copre 750.000 documenti sui 115.000 clienti dello scambio.

La Siam Commercial Bank thailandese afferma che sta costruendo una nuova app che utilizza la tecnologia di pagamento di Ripple per consentire ai turisti di pagare beni e servizi senza la necessità di convertire valute. La più antica banca della Thailandia afferma che ha scelto ancora una volta Ripple per una nuova app che consente ai turisti di utilizzare i codici QR per pagare senza problemi beni e servizi in Thailandia.

Il Venezuela, nel recente passato, è stato un banco di prova importante per Bitcoin. Alejandro Machado, fondatore di Open Money Initiative, ha messo in evidenza alcuni casi d’uso di Bitcoin in Venezuela e il modo in cui Bitcoin finisce per funzionare come valuta da ponte. Ha sottolineato come l’economia stia diventando pesantemente dollarizzata e che per molte persone vi sia una grande incertezza e mancanza di fiducia quando si tratta di persone al potere.

KB Kookmin, la più grande banca della Corea del Sud, lancerà un servizio di custodia criptovaluta per attività come bitcoin (BTC) ed etere (ETH). La banca ha presentato una domanda per il marchio “KBDAC” – KB Digital Asset Custody – presso l’ufficio coreano della proprietà intellettuale. La domanda, depositata il 31 gennaio, indica che la banca potrebbe avviare presto il servizio. Una domanda di marchio, in generale, significa che un’entità ha iniziato a marcare prodotti e servizi. E che gran parte del lavoro di sviluppo è stato completato.

Il 12 marzo, col crollo dei mercati, la moneta aveva toccato il minimo storico di 24,05$. Ma nelle ultime due settimane Monero(XRM) sembra essere in grande ripresa. Con il suo prezzo dirittura raddoppiato. Ottenendo un rialzo del 99,5%, arrivando a quota 49$. La ripresa avvenuta è sicuramente merito del suo volume di acquisto costante. In ogni caso esistono dei supporti di aiuto, in caso di forte ribasso. A 49,23$ e 47$. Comunque se continua così la moneta non ha di che preoccuparsi dato che il suo valore, al momento è di 51$ e se lo dovesse superare il prossimo obiettivo sono i 54$.