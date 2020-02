Coronavirus: De Micheli convoca confederazioni e associazioni della logistica e del trasporto

(FERPRESS) – Roma, 28 FEB – La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha convocato per lunedì 2 marzo alle 15.00, nella sede di Porta Pia, una riunione con le principali associazioni legate alla logistica e al trasporto. Tra i partecipanti, Confindustria, Confetra, Assoporti, Assaeroporti, Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confitarma.

