Coronavirus: dal 16/9 due voli Alitalia Roma-Milano trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al tampone Covid

(FERPRESS) – Roma, 11 SET – Dal 16 settembre due voli Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo.

