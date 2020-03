Coronavirus: Cooltra, consegne a domicilio per tutte le esigenze: servizi delivery contactless, sostenibili e in sicurezza

(FERPRESS) – Milano, 18 MAR – In momenti delicati come questo in cui nuove esigenze di sicurezza e prevenzione modificano la nostra quotidianità e le abitudini di consumo, è necessario organizzarsi attraverso validi servizi a domicilio per rifornirsi dei beni di prima necessità come farmaci e generi alimentari, così come di piatti pronti come la pizza o buon vino.

Sempre in linea con le attuali disposizioni, rigorosamente in modalità contactless e con consegna gratuita per gli anziani. Mai come in questo periodo, è fondamentale contare su organizzazioni e piattaforme innovative, aziende che continuano a garantire alla cittadinanza un servizio utile, completo e puntuale, a portata di click, e che, in più, si

avvalgono di una flotta elettrica su due ruote. Per consegne rigorosamente a distanza di sicurezza, effettuate a bordo della flotta Professional di Cooltra, specialista del noleggio per il delivery, che si avvale di scooter cargo elettrici Askoll e NIU per trasporti di ogni tipo.

iCarry da sempre si è posta l’obiettivo di migliorare la logistica all’interno delle città a favore di un sistema più efficiente e sostenibile, ottimizzando tecnologie e piattaforme per le consegne urbane. Avvalendosi di una flotta di scooter elettrici Cooltra per il last mile delivery e quindi contribuendo a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, con iCarry, gli utenti possono ricevere a casa la spesa di importanti catene di supermercati oltre che diverse tipologie di prodotto, dalla birra artigianale al materiale tecnologico, dagli abiti ai libri. Inclusa la consegna di farmaci, con un servizio di medicinali a domicilio quanto mai prezioso e fondamentale in questo periodo.

Supermercato24, il marketplace della spesa online con consegna a domicilio, consente di fare la spesa su sito o app in maniera semplice ed affidabile. Una volta riempito il carrello, Supermercato24 consegna la spesa a casa dell’acquirente grazie ai personal shopper, rispettando rigorosamente le attuali direttive ministeriali in termini di igiene e sicurezza; l’azienda prevede, inoltre, il servizio di consegna gratuito per gli over 65. Il tutto a bordo della flotta scooter Cooltra per il delivery con distribuzione nazionale.

Domino’s Pizza, leader nella consegna a domicilio e nello sviluppo di servizi delivery, ancora prima che venissero emanate le disposizioni restrittive da parte del Governo e quindi anticipando l’emergenza, ha introdotto la modalità

“contactless”, ovvero la consegna delle pizze ordinate e pagate online senza nessun tipo di contatto tra clienti e fattorini. Per un delivery garantito e sicuro, in linea con le attuali disposizioni governative. A Torino, Milano, Bergamo, Bologna, Piacenza e Modena, le pizze arrivano a casa a bordo di scooter elettrici Cooltra made in Italy (Askoll), per consegne totalmente affidabili e sostenibili.

Assicurare la continuità di flotte delivery su due ruote permette ai partner di Cooltra di garantire, specialmente in questo particolare periodo, la distribuzione di beni e servizi di grande supporto e utilità alla cittadinanza, dai farmaci al cibo, dalla spesa online agli strumenti di lavoro, dai beni di prima necessità all’intrattenimento. Sempre nel rispetto delle distanze, della sicurezza e della salute di tutti.

Il Gruppo Cooltra, leader europeo della mobilità elettrica su due ruote e che fin dalla sua nascita ha contribuito al risparmio di oltre 3.000 tonnellate di CO2 nell’aria, è orgoglioso di poter supportare il mondo del delivery, con le sue sfide e i servizi senza sosta rivolti alla comunità e alle imprese.

Cooltra e i partner si riservano la possibilità di modificare le modalità di erogazione del servizio nel caso venissero introdotte diverse disposizioni da parte delle Istituzioni

18/3/2020