Coronavirus: Conftrasporto su tir fermo al Brennero, intervenga Governo contro effetto boomerang

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Coronavirus: l’autista tedesco ha un carico di materiale edilizio destinato a una scuola di Gorizia, ma si rifiuta di entrare in Italia. Appena valicato il confine del Brennero abbandona il carico e se ne va. L’impresa, che ha sede in Germania, non vuole far viaggiare i propri autisti nelle regioni del Nord Italia, e ora sta cercando un autista. Non italiano, ma polacco. E dall’alba di oggi il carico è ancora fermo al valico.

Pubblicato da COM il: 4/3/2020 h 17:00 - Riproduzione riservata