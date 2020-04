Coronavirus: Conficoni (Pd), Regione FVG incentivi la mobilità sostenibile per Fase 2

(FERPRESS) – Trieste, 22 APR – “Nella speranza che la Fase 2 si possa avviare quanto prima, la partita dei trasporti si può affrontare anche con mezzi alternativi a quelli pubblici che per loro natura portano all’aggregazione. L’appello alla Regione è, dunque, quello di incoraggiare gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro in bicicletta sia promuovendo progetti specifici, sia rifinanziando gli incentivi concessi ai privati cittadini per l’acquisto di biciclette elettriche: così si potrà sgravare il trasporto pubblico e contenere l’eccessivo uso di auto private”.

A chiederlo è il consigliere Pd della regione FVG, Nicola Conficoni.

“L’emergenza Coronavirus – sottolinea il consigliere dem in una nota – modifica le abitudini quotidiane che vanno certo riviste, anche negli spostamenti dove si riduce la possibilità di fruire i mezzi pubblici o comunque la propensione a utilizzarli. L’impatto di questo cambiamento è indubbiamente significativo nelle grandi città. Se le regole sul distanziamento sociale che obbligano a non affollare gli autobus saranno ancora valide alla ripresa

delle lezioni scolastiche, però – avverte -, il rischio concreto è che anche nella nostra realtà aumenti l’uso dell’auto privata”.

Secondo Conficoni, “nella necessaria riorganizzazione della mobilità in generale, serve un ragionamento complessivo, non limitato al trasporto pubblico locale, ma che abbracci tutte le casistiche, compreso dunque, per quanto possibile l’incentivo alla mobilità sostenibile”.

