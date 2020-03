Coronavirus: Commissione trasporti Parlamento Ue si impegna a fermare i voli fantasma’causati dal COVID-19

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – La Presidente della Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha accolto con favore la proposta della Commissione e promesso che i deputati lavoreranno rapidamente alla legislazione.

“Non è nell’interesse di nessuno far volare aerei vuoti e ciò comporta un grande costo ambientale ed economico. Dobbiamo fermare questa pratica e fare in modo che l’industria dell’aviazione possa far fronte alle attuali circostanze straordinarie causate dall’epidemia di COVID-19”, ha detto la Presidente della commissione per i trasporti Karima Delli (Verdi/EFA, FR).

“La regola “usalo o lo perdi” è già stata temporaneamente sospesa in passato in diverse occasioni e il Parlamento è impegnato a trovare una soluzione rapida con il Consiglio”, ha aggiunto la Presidente.

Le regole di assegnazione degli slot riguardano sempre la stagione seguente. Gli slot per l’estate 2020 sono già stati confermati l’anno scorso. Ciò significa che c’è tempo sufficiente per lavorare e votare su questo dossier prioritario.

