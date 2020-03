Coronavirus: Circle Group conferma completa operatività in base al D.p.C.M. del 24 marzo 2020

(FERPRESS) – Milano, 24 MAR – Circle S.p.A. (“Circle”), PMI innovativa, società a capo dell’omonimo Gruppo, specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, conferma la piena operatività del Gruppo e rende noto che le proprie attività ricadono tra quelle a supporto dei settori strategici e pertanto tra le eccezioni rispetto alle attività industriali sospese in ottemperanza al Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La piena operatività del Gruppo è peraltro resa possibile grazie all’implementazione, a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, di modalità di lavoro in smart working al 100% a partire dal 23 marzo scorso. Tale modalità è da sempre attiva in azienda in virtù del modello di business incentrato sulla digitalizzazione e di un’organizzazione aziendale che prevede spazi di lavoro agile per il Personale.

