Coronavirus: Autolinee Toscane potenzia il servizio di trasporto pubblico per l’Ospedale di Careggi

(FERPRESS) – Firenze, 18 MAR – Per rispondere all’esigenza di spostamento di molti operatori sanitari, in questi giorni impegnati in prima linea nel contrasto e la cura al Covid-19, AT ha deciso di raddoppiare le corse tra il Mugello e il più grande Ospedale della Toscana.

Da oggi, tutti i giorni, saranno messe a disposizione ulteriori 3 corse, che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti che collegano l’Ospedale di Firenze con Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero a Sieve e Vaglia.

Due corse dal Mugello verso Careggi e ritorno sono previste la mattina, due il pomeriggio e due la sera. Salgono quindi a 6 i mezzi messi a disposizione e 12 le corse che garantiscono gli spostamenti.

Il potenziamento è in linea con le quanto richiesto dalla Regione Toscana, per ridurre il rischio di contagio tra i passeggeri e garantire i collegamenti con gli ospedali. Raddoppiando le corse Autolinee Toscane è in grado di garantire il rispetto delle distanze tra gli utenti del servizio, così come disposto dalle linee guida della Regione.

AT ringrazia tutti i suoi dipendenti e gli autisti che, con il loro lavoro, danno il proprio contributo per garantire un servizio essenziale anche in questa situazione di difficoltà e di vera e propria emergenza.

18/3/2020