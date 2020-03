Coronavirus: Atzeni (Fit-Cisl Lazio), bene Raggi su bagni chimici per i taxi ma urgono anche dispositivi di sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR -“Apprendiamo che la sindaca Raggi ha annunciato, in diretta Facebook, che questa settimana arriveranno i bagni chimici anche da noi richiesi per i tassisti ancora in servizio.” – È quanto dichiara Alessandro Atzeni coordinatore regionale taxi di Fit-Cisl Lazio -.

“Un apprezzabile gesto nei confronti di una categoria di lavoratori che, nonostante le molte difficoltà e pericoli legati al problema del Covid-19, continuano ancora a garantire il diritto di mobilità alla cittadinanza.

Ora – conclude la nota – speriamo solo che il primo cittadino di Roma si impegni anche a reperire e fornire agli operatori del tpl non di linea i necessari dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti in lattice, e a predisporre eventuali condizioni per l’igienizzazione dei taxi, a tutela degli operatori e utenti.”

24/3/2020