Coronavirus: Atm, il mondo è cambiato. Cambia anche il modo di muoversi. Il messaggio agli utenti

(FERPRESS) – Milano, 29 APR – “Le disposizioni delle Autorità sul distanziamento sociale, a cui dobbiamo attenerci, ridurranno notevolmente il numero di passeggeri che potremo trasportare nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Questo avrà conseguenze sui tempi di viaggio, che saranno inevitabilmente più lunghi rispetto a quelli a cui i passeggeri erano abituati”. Lo scrive Atm in una nota.

“Per affrontare questa fase di transizione, ATM è pronta a fare la sua parte con il massimo impegno: mettiamo in campo – scrive ancora l’azienda – tutte le nostre persone, schieriamo l’intera flotta, sanifichiamo tutti i mezzi e le stazioni, controlliamo gli accessi alla metropolitana con ingressi scaglionati attraverso la chiusura dei tornelli, creiamo percorsi guidati e segnaletiche per facilitare i movimenti dei passeggeri nelle stazioni e a bordo.

La collaborazione consapevole e responsabile di ogni passeggero, attraverso il rispetto delle norme di salute pubblica e delle nuove regole per usare il trasporto, sarà fondamentale per garantire a tutti un viaggio in sicurezza”.

