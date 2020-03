Coronavirus: Atac, firmata la polizza assicurativa per i dipendenti che dovessero ammalarsi

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Atac ha firmato una polizza assicurativa a favore dei dipendenti che dovessero ammalarsi a causa del coronavirus. La polizza prevede alcune indennità per il ricovero e la convalescenza e varrà collettivamente per tutti gli 11.142 dipendenti in forza fino alla fine dell’anno in corso.

Inoltre, attraverso l’adesione alla polizza, Atac sosterrà l’Istituto Spallanzani di Roma con un contributo di € 0,50 per dipendente.

Pubblicato da COM il: 18/3/2020 h 09:50 - Riproduzione riservata