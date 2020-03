Coronavirus: Atac ha avviato iter per attivare Fondo Bilaterale di Solidarietà per il TPL

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Atac ha avviato l’iter per l’attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il Trasporto Pubblico per far fronte alla situazione straordinaria determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19, che ha provocato una consistente riduzione del numero dei passeggeri e del servizio erogato, con effetti rilevanti sulla capacità produttiva e reddituale dell’azienda.

La richiesta di accesso al Fondo, della quale sono state informate le Organizzazioni Sindacali, potrà coinvolgere fino a 4.000 lavoratori, salvo intervengano ulteriori e più stringenti provvedimenti che possano determinare effetti sul servizio pubblico di trasporto. L’entità della riduzione oraria, per i lavoratori coinvolti, potrà variare da 7 a 39 ore, per una durata presunta di 9 settimane a partire dal 23 marzo prossimo.

