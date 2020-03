Coronavirus: ASSTRA Puglia e Basilicata e Sindacati insieme per fronteggiare emergenza Covid

(FERPRESS) – Bari, 20 MAR – Importante accordo tra ASSTRA Puglia e Basilicata e le organizzazioni sindacali per fronteggiare insieme la diffusione del Covid-19. L’associazione che di cui fanno parte le aziende di trasporto pubblico locale di Puglia e Basilicata, rappresentata da Matteo Colamussi e i sindacati FILT CGIL rappresentata da Gennaro Fiorentino, FIT CISL rappresentata da Nicola Merico, UILT rappresentata da Gaetano Fanelli, FAISA CISAL rappresentata da Mario Discornia e UGL rappresentata Dario Loporchio, hanno raggiunto un significativo accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa, sottoscritto lo scorso 19 marzo, dalle Associazioni datoriali nazionali e dalle confederazioni CGIL, CISL e UIL, in materia di contenimento del contagio nei luoghi aziendali e sui mezzi di trasporto (treni e autobus).

Nel nome della tutela della salute di lavoratori e utenti, aziende e sindacati hanno condiviso le procedure e le attività di contrasto al virus. Le parti si sono impegnate ad agire tempestivamente, ma soprattutto ad intraprendere un percorso comune che consenta di dare applicazione alle regole del Protocollo in maniera rapida ed efficace. A cominciare dall’istituzione di un “Comitato di sicurezza” formato dalle RSPP (rappresentati dei servizi di prevenzione e protezione di ogni azienda), dal medico competente aziendale e dai RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), che avrà il compito di verificare e monitorare l’attuazione delle regole del Protocollo. Nel segno della collaborazione sindacati e lavoratori potranno inoltrare proposte e suggerimenti al comitato, nonché chiedere verifiche sull’applicazione del Protocollo e delle procedure adottate.

Aziende di trasporto e rappresentanti sindacali ritengono che questo accordo faciliterà l’istituzione rapida dei Comitati, oltre che una collaborazione proficua. Obiettivo comune delle aziende e dei sindacati è la salvaguardia della salute dei lavoratori e delle stesse aziende che anche in questi giorni difficili per tutto il Pese restano in prima linea per garantire il servizio pubblico di trasporto locale.

Pubblicato da COM il: 20/3/2020 h 14:48 - Riproduzione riservata