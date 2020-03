Coronavirus: Assoporti: Daniele Rossi, ha inviato alle associazioni europee e internazionali una lettera che conferma l’operatività dei porti

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi, ha inviato alle associazioni europee e internazionali una lettera che conferma l’operatività dei porti italiani durante l’emergenza COVID-19. Di seguito il testo:

Con questa lettera, desideriamo sottolineare che i porti italiani sono pienamente operativi e che garantiscono la

sicurezza del carico e dei membri dell’equipaggio.

Tutte le restrizioni applicate dal governo italiano sono riferite solo al settore delle crociere.

Nel pieno rispetto delle misure adottate dal governo italiano, avendo come obiettivo primario la protezione della salute pubblica, a causa dell’attuale emergenza medica, Assoporti desidera chiarire che le operazioni nei porti sono effettuate con misure adeguate.

I porti sono quindi pienamente operativi con tutti i loro servizi regolari e garantiscono completa funzionalità di tutti gli uffici dedicati al controllo e alla verifica (ad es. autorità portuale, dogana, Capitaneria di porto, uffici del dipartimento di salute e così via.)

Le misure adottate dal governo non limitano in alcun modo il trasporto di merci nel paese.

L’obbligo precauzionale della cosiddetta “pratica sanitaria libera” emessa dall’Ufficio locale della salute marittima rimane in vigore.

Questo documento autorizza l’attracco delle navi e tutti i porti italiani sono attrezzati e pronti ad applicare qualsiasi nuova misura ritenuta necessaria dall’Ufficio Civile italiano Difesa, senza compromettere le operazioni di carico.

Cordiali saluti,

Il presidente

Daniele Rossi

Pubblicato da COM il: 20/3/2020 h 14:07 - Riproduzione riservata