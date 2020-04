Coronavirus: ANIE Assifer lancia appello per accelerare investimenti in infrastrutture necessari alle esigenze di nuovi modelli di TPL

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – ANIE Assifer, associazione che all’interno di Federazione ANIE rappresenta le imprese che operano nel settore delle tecnologie per il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale, sottolinea la necessità di accelerare gli investimenti per la mobilità: è essenziale investire, oggi più che mai, sull’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto anche per soddisfare le nuove esigenze determinate dall’emergenza sanitaria e dalla gestione del post Covid.

L’emotività del momento non deve tuttavia far perdere di vista i problemi infrastrutturali del nostro Paese nel settore del trasporto su ferro e gli impegni assunti nel contesto internazionale relativi alla riduzione, entro i limiti convenuti, dell’emissione di CO2. Questi elementi, trasporto su ferro e riduzione dell’inquinamento, hanno la possibilità di coniugarsi in modo molto efficace se sostenuti da realistici piani di investimento. ANIE Assifer auspica che, contrariamente a quanto avvenuto nel recente passato, la necessità di reperire fondi da destinare alle emergenze del momento, siano esse di carattere sociale o di altra natura, non si traduca in un ulteriore rallentamento degli investimenti in infrastrutture ferroviaria e metropolitane.

La riapertura delle attività produttive determinerà nuove esigenze di mobilità che richiedono la necessità di adeguare l’offerta di trasporto. “Non potranno più esserci solo ore di punta, ci dovrà essere una linearizzazione dell’offerta dei trasporti, in ragione del fatto che si dovranno scaglionare le uscite e che potrebbe essere necessario garantire distanziamento fisico tra le persone a parità di mezzi di trasporto .” dichiara Giuseppe Gaudiello, Presidente di ANIE Assifer. “La mobilità e i trasporti saranno poi probabilmente integrati nei protocolli di sicurezza delle aziende per consentire ai lavoratori di raggiungere le aziende con i mezzi pubblici senza rischi per la salute. Tutti questi requisiti nell’offerta di trasporto sono coerenti con il piano di ammodernamento dell’infrastruttura di RFI perché l’obiettivo è migliorare il cadenzamento in ragione delle necessità dei cittadini e quindi della domanda di trasporto”. “Rimane poi sempre di drammatica attualità il miglioramento del trasporto su ferro nelle aree metropolitane e suburbane, obiettivo per il quale i finanziamenti previsti sembrano essere largamente insufficienti e sovente bloccati da problemi di carattere amministrativo o da lungaggini burocratiche”.

La crisi non deve determinare un rallentamento degli investimenti ma anzi, proprio adesso devono essere immesse risorse e potenziati gli investimenti nell’infrastruttura ferroviaria.

Ė evidente che nei prossimi mesi s’imporrà con maggior vigore all’attenzione il tema di un’offerta integrata di mobilità. L’esigenza è quella di combinare nel modo più efficiente e più utile per i cittadini l’offerta complessiva di ferro, di trasporto su gomma, auto elettrica e mobilità morbida (ad esempio bici, bike sharing, monopattini elettrici); la realizzazione di sistemi di gestione multimodale del trasporto possono costituire un utile strumento per un migliore utilizzo delle infrastrutture esistenti. Il nostro Paese è molto indietro su questo fronte e per questo Federazione ANIE, che già da tempo ha presentato le sue proposte al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, conferma la sua disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con il Ministero per condividere proposte ed approntare soluzioni immediate.

