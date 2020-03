Coronavirus: Anceferr, sospendere lavori. Difficile conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni

(FERPRESS) – Torino, 19 MAR – “Condividiamo pienamente le posizioni espresse dall’ingegner Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte-Val D’Aosta nella lettera inviata al presidente Alberto Cirio a proposito della sospensione dei lavori nei cantieri . Come abbiamo detto fin dal momento dell’adozione delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, il nostro primo obiettivo è la salute dei lavoratori, delle nostre maestranze, sempre e comunque disponibili a fronteggiare situazioni che possano mettere in pericolo la sicurezza di altri”.

Lo ribadisce il presidente dell’Anceferr, Associazione dei costruttori ferroviari, Pino Pisicchio. “Come ricorda la presidente Malabaila – spiega – è difficile conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni. Prima fra tutte l’impossibilità di reperire dispositivi di protezione individuali, di assicurare servizi di trasporto, di adempiere alla pulizia e igienizzazione delle superfici come richiesta dai vari decreti. E poi ci sono i respingimenti ai posti di blocco del personale diretto verso i cantieri, subappaltatori e fornitori che non si presentano in cantiere, chiusure di cantieri disposte dalle forze dell’ordine…”.

“Altre Regioni, quali il Friuli Venezia Giulia hanno già dato disposizioni per la sospensione dei lavori – conclude Pisicchio – Ferma restando la nostra disponibilità e responsabilità a intervenire nelle emergenze, ribadiamo la necessità di provvedimenti che dal Friuli al Piemonte, valgano per l’Italia tutta”.

