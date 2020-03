Coronavirus: Alfreider, a Bolzano si preparano i lavori in modo da ripartire con i cantieri appena finirà emergenza

(FERPRESS) – Bolzano, 27 MAR – Mentre i cantieri sono fermi in tutta la Provincia, sta continuando la pianificazione delle opere in modo che i vari lavori possano essere avviati immediatamente in tutto l’Alto Adige una volta allentate le norme restrittive per il Coronavirus.

Negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, il Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità ha quindi preso tutte le precauzioni necessarie per portare a termine il maggior numero possibile di lavori preparatori in questo senso. Molti progetti di minori dimensioni possono essere affrontati rapidamente nella situazione attuale, perché le procedure semplificate consentono di appaltare più rapidamente. “La misura più importante contro un’imminente crisi economica è quella di riprendere i lavori non appena la situazione si sarà normalizzata”, dice l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider. Secondo l’assessore questo aiuterebbe a stabilizzare le imprese e quindi i posti di lavoro.

Assieme all’assessore Alfreider, i direttori del Dipartimento infrastrutture e del Servizo strade, Valentino Pagani e Philipp Sicher, sottolineano che lo slancio economico per il settore delle costruzioni è fondamentale in questo periodo. Sostenere le aziende e i numerosi addetti del settore in questa situazione di emergenza e garantire i flussi di pagamento è una priorità in questi tempi difficili. “Anche se i cantieri sono fermi e la maggior parte di noi, sia nel settore pubblico che in quello privato, deve lavorare da casa, è importante usare questo tempo per preparare tutto per la riapertura dei cantieri”, ha detto Alfreider. Nelle ultime settimane le due Ripartizioni hanno quindi continuato a lavorare intensamente all’assegnazione dei contratti di costruzione. “Siamo consapevoli che molte aziende sono attualmente in grande difficoltà e che sono necessarie misure rapide”, dice l’assessore Alfreider, che ha sollecitato gli uffici ha continuare a portare avanti l’assegnazione dei lavori nel settore delle costruzioni stradali. “Che si tratti di lavori di asfaltatura, di lavori di messa in sicurezza o di appalti di piccole e medie dimensioni, abbiamo per lo più già completato molti preparativi”, dice Alfreider.

Nel settore dei servizi stradali, nel mese di marzo sono state pubblicate 18 gare per un importo complessivo di 7 milioni di euro e sono state aggiudicate altre 15 opere per 4 milioni di euro. Il volume complessivo è quindi di 33 gare per un valore complessivo di 11 milioni di euro. Nel settore delle opere stradali, tutti i cantieri sono attualmente fermi. Sia che si tratti di grandi cantieri, come la costruzione della galleria di Castelbello o il nuovo ingresso in Val Badia, come anche interventi di piccole e medie dimensioni, la continuazione dei lavori non è attualmente possibile Tuttavia, circa 50 persone tra tecnici e personale amministrativo stanno attualmente lavorando alla rapida ripresa dei cantieri, nonché alla preparazione di nuovi lotti per quest’anno. Nei primi tre mesi di quest’anno, 4 opere sono state bandite nel Burgraviato e in Venosta per un importo totale di 5 milioni di euro e due opere sono state bandite in Oltradige e Bassa atesina per un totale di 2 milioni di euro. Inoltre, è stata avviata la gara d’appalto per la circonvallazione di Bronzolo per un importo totale di 44,1 milioni di euro. In Val Pusteria, invece, sono state bandite tre opere per un importo totale di 964.000 euro. La ripartizione infrastrutture ha programmato un totale di 28 gare per l’anno in corso. Il volume di queste misure è pari a 62,9 milioni di euro.

Il budget totale per il 2020 della Ripartizione infrastrutture ammonta a 119 milioni di euro e quello del Servizio strade a 71 milioni di euro. “Stiamo facendo del nostro meglio per gestire tutti i processi amministrativi in modo tale che non solo una gran parte ma l’intero volume di investimenti possa essere rapidamente aggiudicato”, dice Alfreider.

