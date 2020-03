Coronavirus: Agenzia Controllo servizi pubblici di Roma lancia questionario sulla percezione dei servizi durante l’emergenza

(FERPRESS) – Roma, 28 MAR – Passeggiare liberamente è la cosa che manca di più ai romani, la stragrande maggioranza si informa attraverso la TV e meno della metà sui canali web, mentre il servizio che riceve la più alta percentuale di “molto soddisfatti” sono le farmacie comunali. Buona la conoscenza sui servizi di prossimità: il 68% ha dichiarato di essere al corrente degli interventi di aiuto alla popolazione predisposti dai Municipi già dai primi giorni dell’isolamento. Migliora la percezione sull’igiene urbana, con quasi i due terzi degli intervistati a definirsi “molto” o “abbastanza soddisfatti” della pulizia delle strade (60%); quest’ultimo aspetto, rilevato nell’ultima Indagine di qualità percepita pubblicata a settembre 2019, raggiungeva solo il 10%.

Sono alcuni dei risultati della prima fase dell’indagine sulla percezione dei principali servizi pubblici locali a Roma nel periodo dell’emergenza sanitaria, avviata dall’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale (ACoS) nei giorni in cui sono entrate in vigore le restrizioni più stringenti; si prosegue ora con una seconda fase, al termine della quale verranno presentati i risultati conclusivi, compresi i dati acquisiti attraverso un questionario on line lanciato dall’Agenzia il 20 marzo e tuttora in corso (monitoraggi.agenzia.roma.it/emergenza_covid_19). L’obiettivo è quello di monitorare la percezione dei servizi e della risposta da parte delle istituzioni locali nell’evolversi di questa esperienza collettiva così profonda.

Il questionario è stato somministrato tra il 16 e il 23 marzo 2020, tramite interviste telefoniche, a un campione di 1.011 persone residenti in tutti i 15 Municipi, che hanno risposto su raccolta rifiuti e pulizia delle strade, trasporto pubblico, farmacie comunali, comunicazione istituzionale e offerta culturale on line.

Il questionario è scaricabile a questo link: https://www.agenzia.roma.it/documenti/schede/indagine_emergenza_roma_acos_marzo2020.pdf

