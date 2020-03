Coronavirus: Agens, senza interventi adeguati e immediati un futuro difficile per il Trasporto Pubblico in Italia

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Con riferimento alla diffusione del Covid – 19 e ai provvedimenti conseguenti adottati per il contenimento del danno e della sua diffusione, Agens è consapevole della portata dei problemi sia dal punto vista sociale che economico. Le aziende ad essa associate sono in prima fila per garantire i servizi di trasporto così come indicato dai diversi provvedimenti che si sono succeduti.

“Detto ciò – dice Arrigo Giana, Presidente di Agens – siamo immensamente preoccupati nel constatare che nessuna misura sia stata presa per il Trasporto Pubblico”.

“La verità è che molti credono che il Trasporto Pubblico si salverà comunque perché si tratta di un servizio garantito dagli Enti Pubblici”. “La verità è tutta un’altra – prosegue Giana – le aziende di trasporto che hanno contratti di servizio con gli Enti, traggono da questi ultimi solo la metà dei loro ricavi, in altri casi operano invece esclusivamente sul mercato: la vendita di biglietti è ormai praticamente azzerata”. “oltre 1000 aziende, oltre 120 mila addetti e le loro famiglie, questi sono i numeri in gioco. Il trasporto pubblico rappresenta il sistema nervoso delle nostre città e dei nostri territori”.

“In queste ore, – prosegue Giana – valuteremo insieme ai nostri associati come organizzarci al meglio per farci sentire visto che al momento il nostro settore non è stato in alcun modo interessato da interventi straordinari di sostegno. La necessità assoluta di richiamare “a voce alta” l’attenzione su quanto diciamo è inusuale per noi che

preferiamo ragionare ed agire piuttosto che urlare ma qui è in gioco il presente e il futuro di un intero settore e, per altro verso, il diritto dei cittadini, dopo che questa situazione sarà passata, di tornare a muoversi liberamente”.

“Alcuni ambiti del nostro settore erano in sofferenza da tempo – conclude Giana – prima che arrivasse il Covid 19 e comunque non ci eravamo sottratti alla sfida dell’efficientamento e dell’innovazione. In queste condizioni però la sfida è impari e le conseguenze, se non contrastate, potrebbero essere molto serie”.

