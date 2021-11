COP26: presente BMW Group. Basta aspettare. Niente più tattiche intelligenti. È tempo di agire

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – È un impegno nato dalla tradizione e dalla responsabilità: il BMW Group ha partecipato a tutti i vertici delle Nazioni Unite sul clima dal 2008. Alla COP 26 di Glasgow di quest’anno, l’azienda si considera ancora una volta un fornitore di soluzioni di mobilità innovative nella lotta contro il cambiamento climatico. Il BMW Group ha portato con sé la circolare BMW i Vision, prodotta al 100% con materiali secondari, come chiara dichiarazione delle sue ambizioni. L’azienda è inoltre impegnata attivamente nel dialogo con le parti interessate e i partner a Glasgow, discutendo sia questioni irrisolte che una serie di possibili soluzioni.

