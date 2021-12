Convention Fondazione Guido Carli: Ferraris (Fs), nel 2022 in Spagna con 22 Frecciarossa per fare concorrenza a Renfe

(FERPRESS) – Roma, 6 DIC – Abbiamo una grande opportunità legata alla disponibilità finanziaria che ci viene offerta dal sistema Paese, dal Governo, dalle Istituzioni europee. Il nostro compito in questo contesto è capitalizzare le competenze, investire nella formazione interna ed esterna per non perdere questo importante appuntamento. Ferrovie dello Stato con il suo Amministratore Delegato Luigi Ferraris interviene alla convention della Fondazione Guido Carli dal titolo Il Mondo Nuovo – La Ripartenza, iniziativa che a Roma ha riunito manager di grandi aziende, esponenti del mondo economico-finanziario e di quello politico-istituzionale per discutere e trovare insieme le basi sulle quali edificare la nuova costruzione e la ripresa del Paese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/12/2021 h 09:21 - Riproduzione riservata