Convegno Uilt Lombardia: la logistica integrata nell’era post Covid. Bellanova, Ferrobonus, dovrà diventare misura strutturale

(FERPRESS) – Milano, 8 OTT – “La sostenibilità nei trasporti dovrà intervenire sul versante ambientale, su quello economico ma anche su quello sociale. E’ chiaro che il tema della decarbonizzazione è l’obiettivo che abbiamo di fronte. La mobilità dovrà essere a zero emissioni entro il 2050.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it